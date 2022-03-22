«Не судьба»: Барабанов об отмене концертов Maneskin в России

Борис Барабанов : «Это будет игровой сериал, а не документалка, музыкантов будут играть актеры. Как сообщает Hollywood Reporter, сценарий пока безымянного многосерийного фильма напишет Энтони Маккартен, который является автором многих картин, основанных на реальных историях известных людей: «Вселенная Стивена Хоккинга», «Темные времена», «Два папы», «Богемская рапсодия» и байопик Уитни Хьюстон «Я хочу с кем-нибудь потанцевать», который сейчас находится на стадии постпродакшна», - рассказал он.

Борис Барабанов : «Мы живем в то время, когда даже пост в соцсети может привести к тому, что тебя не будет на главной музыкальной премии мира», - отметил собеседник.

Оргкомитет по подготовке проведения «Грэмми» принял решении отменить выступление Канье Уэста на церемонии. Это связано с его недавними оскорбительными постами в соцсетях, в частности, в адрес ведущего Daily Show Тревора Ноа (который будет вести и «Грэмми-2022»), а также бойфренда своей бывшей жены Ким Кардашьян – Пита Дэвидсона.

Борис Барабанов : «Очень жаль, здесь у нее много поклонников. И билеты на ее первый полноценный концерт были проданы за несколько часов. Но, к сожалению, не судьба», - сказал критик.

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.