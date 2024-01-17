В фильме «Мортал Комбат 2» появится Джонни Кейдж

Гарнер опубликовал в своих соцсетях первые кадры будущего фильма. На одном из них видна пряжка с ремня Джонни Кейджа.

По данным СМИ, бойца Земного царства сыграет новозеландский актер Карл Урбан (Эомер из «Властелина колец»).

Гарнер пообещал учесть все ошибки первой части. При этом даты выхода сиквела пока нет. Работа приостановлена из-за забастовки сценаристов в Голливуде.

Ранее сообщалось, что киностудия Disney отложила работу над спин-оффом «Звездных войн» из-за разногласий сценариста Стивена Найта и LucasFilm, передает «Радиоточка НСН».

