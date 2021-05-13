СМИ: Кинотеатры в России объявили войну «Годзилле» и «Мортал Комбат»

Конфликт российских кинотеатров с прокатчиками стал причиной снятия с проката фильмов студий Universal и Warner Bros, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

Собеседники издания рассказали, что «яблоком раздора» стали новые условия разделения выручки, которые кинотеатрам выставил дистрибутор Universal Pictures International (UPI).

По ранней схеме после двух недель проката доля дистрибутор составляла 50% от кассовых сборов, а затем уменьшалась до 40-45%. Теперь же UPI хочет и дальше получать не меньше половины, с чем не согласны кинотеатры. В итоге «Синема парк», «Формула кино», «Каро» и «Киномакс» перестали показывать фильмы «Годзилла против Конга» и «Мортал Комбат».

Кроме того, из-за споров UPI и кинотеатров покат кинокартины «Форсаж 9», которая безусловно станет хитом, может ограничиться двумя неделями.

Ранее компания «Централ Партнершип» объявила, что российский режиссер Марюс Вайсберг снимет современную, англоязычную версию фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы», сообщает «Свободная пресса». На главные роли в проекте приглашены Эмма Робертс, Томас Манн и Гаррет Хедлунд.

