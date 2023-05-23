В Еврейском музее и центре толерантности открывается инсталляция «Талмуд»

В постоянной экспозиции Еврейского музея и центра толерантности 23 мая открывается интерактивная инсталляция «Талмуд». Проект посвящен правовым и религиозно-этическим нормам иудаизма.

Инсталляция создана при поддержке Йегуды и Хаи-Тамар Давыдовых. Первые разделы рассказывают о сводах законов Талмуда, его структуре и процессе изучения.

Посетители узнают о самых известных комментаторах священной книги. Гости получат представление о сложностях перевода Талмуда и многочисленных дискуссиях вокруг текста.



Основу инсталляции составляют видеоролики, где двое мальчиков ведут диалоги на связанные с Талмудом темы. Формат отсылает к традиционному методу изучения текста в паре - «хеврута».

Посетители могут самостоятельно выбрать темы диалогов в центральном меню инсталляции.

