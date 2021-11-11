В Эстонии призвали читать Достоевского

Президент Эстонии Алар Карис призвал всех читать произведения Федора Михайловича Достоевского. Об этом европейский политик написал на своей странице в Facebook.

«Удивительно, как человек, испытавший невообразимые жизненные страдания, может в своих произведениях сохранять надежду, веру и стремление стать лучше. Итак: давайте читать Достоевского, давайте вообще читать великую литературу», - отметил он в посте, посвященном 200-летию со дня рождения писателя.

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По данным ЮНЕСКО, произведения Достоевского являются самыми читаемыми в мире. Они переведены более, чем на 170 языков.

11 ноября отмечается день рождения великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского. В этом году ему бы исполнилось 200 лет.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
ТЕГИ:ЭстонияЕвропаЛитература
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