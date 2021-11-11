В Эстонии призвали читать Достоевского

Президент Эстонии Алар Карис призвал всех читать произведения Федора Михайловича Достоевского. Об этом европейский политик написал на своей странице в Facebook.

«Удивительно, как человек, испытавший невообразимые жизненные страдания, может в своих произведениях сохранять надежду, веру и стремление стать лучше. Итак: давайте читать Достоевского, давайте вообще читать великую литературу», - отметил он в посте, посвященном 200-летию со дня рождения писателя.