В Эстонии призвали читать Достоевского
Президент Эстонии Алар Карис призвал всех читать произведения Федора Михайловича Достоевского. Об этом европейский политик написал на своей странице в Facebook.
«Удивительно, как человек, испытавший невообразимые жизненные страдания, может в своих произведениях сохранять надежду, веру и стремление стать лучше. Итак: давайте читать Достоевского, давайте вообще читать великую литературу», - отметил он в посте, посвященном 200-летию со дня рождения писателя.
По данным ЮНЕСКО, произведения Достоевского являются самыми читаемыми в мире. Они переведены более, чем на 170 языков.
11 ноября отмечается день рождения великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского. В этом году ему бы исполнилось 200 лет.
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