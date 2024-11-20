В Эрмитаже открылась выставка к 150-летию Николая Рериха
В Эрмитаже в здании Главного штаба открылась выставка «Твердыня пламенная», приуроченная к 150-летию со дня рождения Николая Рериха, сообщает «Российская газета».
В её экспозиции представлено свыше 500 экспонатов. Это, прежде всего, такие известные произведения художника, как «Город строят», «Заморские гости», «Гонец», а также малоизвестные его работы. Кроме живописи можно увидеть и личные предметы, связанные с семьей Рерихов. Экспонаты на выставку предоставили свыше 20 музеев и галерей России, Белоруссии и Монголии.
Ранее автограф художника Рериха ушел с молотка за 190 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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