В Эрмитаже открылась выставка к 150-летию Николая Рериха

В её экспозиции представлено свыше 500 экспонатов. Это, прежде всего, такие известные произведения художника, как «Город строят», «Заморские гости», «Гонец», а также малоизвестные его работы. Кроме живописи можно увидеть и личные предметы, связанные с семьей Рерихов. Экспонаты на выставку предоставили свыше 20 музеев и галерей России, Белоруссии и Монголии.

Ранее автограф художника Рериха ушел с молотка за 190 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

