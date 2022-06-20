НАШЕ Радио анонсировало день Виктора Цоя в эфире 21 июня

21 июня лидеру группы «Кино» Виктору Цою могло бы исполниться 60 лет. В честь этого в этот день один раз в час в эфире «НАШЕго Радио» будут звучать отрывки из программы «Летопись», которая будет посвящена знаковым альбомам «Группа крови» и «Чёрный альбом».

Также сообщается, что в 22:00 по московскому времени прозвучит запись концерта, который состоялся в прошлом году 15 мая в ЦСКА Арене. В этот день участники группы воссоединились впервые спустя 30 лет после гибели легендарного музыканта. На сцене встретились два оригинальных басиста «Кино» разных лет, Александр Титов и Игорь Тихомиров, и бессменный гитарист Юрий Каспарян. В центре программы был оцифрованный с оригинальных многоканальных записей голос Виктора Цоя.

К памятной дате «НАШЕ Радио» запустило среди слушателей конкурс каверов на песни легендарного коллектива, голосование состоится 21-22 июня.

