В Эквадоре появится мемориал в честь поэтов Пушкина и Сильвы
Первый камень мемориального комплекса в честь русского и эквадорского поэтов Александра Пушкина и Медардо Анхеля Сильвы заложили в столице Эквадора Кито. Об этом сообщает РИА Новости.
Церемонию посетили российские дипломаты, выпускники отечественных вузов и представители местных властей.
Инициатором проекта стал писатель и переводчик Марко Антонио Корнехо. Мемориал в честь поэтов появится в одном из крупных парков Кито, он будет состоять из двух стеклянных панелей с портретами Пушкина и Сильвы. Изображения расположат друг напротив друга как символ поэтического и культурного диалога. Кроме того, на мемориал нанесут фразы из произведений литераторов на двух языках. Место планируют украсить эквадорским вулканическим камнем и российским малахитом.
Как отметил посол России Владимир Спринчан, создание мемориала в честь «икон романтической поэзии» - важный момент для отношений РФ и Эквадора, монумент станет символом сближения культур двух стран.
Ранее в Танзании в выставочном зале Русского дома в Дар-эс-Саламе установили бюст Александра Пушкина.
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