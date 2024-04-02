Концерт Стаса Михайлова в Челябинске неожиданно перенесли

Концерт певца Стаса Михайлова в Челябинске, назначенный на 4 апреля, перенесли на 22 мая. Информация появилась на официальном сайте городских зрелищных касс. Уточняется, что все купленные билеты действительны на новую дату.

Концерт должен состоятся в рамках гастрольного тура в честь 55-летия исполнителя. По сообщению «Челябинск сегодня», дату выступления, возможно, пришлось сместить из-за плохой реализации билетов. Их цена начинается от 4200 рублей и достигает 10 тысяч рублей.

Как отмечет Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее в Челябинске вынужденно был отменён творческий вечер Сергея Гармаша из-за болезни Народного артиста России. Из-за теракта в Подмосковье в Челябинске также перенесли концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум, который должен был состояться 25 марта.

