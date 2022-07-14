В Екатеринбурге отменили концерт «Машины времени»
Концерт группы «Машина времени», который должен был состояться в Екатеринбурге в сентябре, отменили. Сообщение об этом опубликовано на сайте площадки, киноконцертного театра «Космос».
«Концерт "Машина времени", перенесенный на 23 сентября 2022 года, отменен», – отмечается в сообщении.
Причины отмены не уточняются.
Ранее были отменены выступления «Машины времени» в Архангельске, Калининграде, Иваново. Лидер коллектива Андрей Макаревич неоднократно выступал с критикой российской специальной военной операции на Украине.
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