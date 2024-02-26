В Дубае отменили концерт Бориса Гребенщикова

В Дубае отменили выступление российского рок-музыканта Бориса Гребенщикова (внесен в список иноагентов в РФ). Об этом сообщается на местном сайте Platinumlist.

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Причиной отмены концерта названо состояние здоровья исполнителя. Конкретной информации на этот счет нет.

Выступление должно было состояться 28 февраля. Деньги за приобретенные билеты автоматически вернутся на банковские карты в течение трех рабочих дней.

Ранее в Дубае отменили запланированный на 17 февраля концерт группы «Би-2». Музыканты заверили, что это не повлияет на другие выступления, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Дмитрий Луговский
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