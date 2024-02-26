В Дубае отменили концерт Бориса Гребенщикова
В Дубае отменили выступление российского рок-музыканта Бориса Гребенщикова (внесен в список иноагентов в РФ). Об этом сообщается на местном сайте Platinumlist.
Причиной отмены концерта названо состояние здоровья исполнителя. Конкретной информации на этот счет нет.
Выступление должно было состояться 28 февраля. Деньги за приобретенные билеты автоматически вернутся на банковские карты в течение трех рабочих дней.
Ранее в Дубае отменили запланированный на 17 февраля концерт группы «Би-2». Музыканты заверили, что это не повлияет на другие выступления, передает «Радиоточка НСН».
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