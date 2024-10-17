В Доме-музее Станиславского откроется выставка к юбилею Вячеслава Невинного

В Москве в Доме-музее К. С. Станиславского 24 октября откроется выставка, посвященная 90-летию народного артиста СССР, актера театра и кино Вячеслава Невинного, сообщает газета «Культура».

В Москве открылась выставка к 135-летию со дня рождения Александра Вертинского

На ней будут представлены его личные вещи, костюмы, документы и архивные фотографии.

Отдельно в экспозиции выделены ключевые роли Невинного в спектаклях Московского Художественного театра, а также в кино.

Ранее выставка к юбилею Олега Янковского открылась в Музее кино, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: ТАСС
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