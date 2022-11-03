В Comedy Club на «ТНТ» сменился ведущий

По его словам, он любит общаться с залом и ему нравится, когда люди расслаблены и готовы к любому юмору.

«Харламов вроде не обиделся, хотя трубки до сих пор не берёт», – добавил ведущий.

Ранее Канделаки опровергла приостановку съёмок комедийных шоу на ТНТ, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».



