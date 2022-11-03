В Comedy Club на «ТНТ» сменился ведущий

Андрей Бебуришвили в шоу Comedy Club заменит в роли ведущего Гарика Харламова уже в ближайшую пятницу, 4 ноября, сообщает телеканал «ТНТ».

Бебуришвили – резидент Comedy Club, стендапер и ведущий. Начал карьеру в КВН в качестве капитана команды «Оптимус прайм».

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По его словам, он любит общаться с залом и ему нравится, когда люди расслаблены и готовы к любому юмору.

«Харламов вроде не обиделся, хотя трубки до сих пор не берёт», – добавил ведущий.

Ранее Канделаки опровергла приостановку съёмок комедийных шоу на ТНТ, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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