В Британии украли дорожный знак с новыми граффити Бэнкси

Дорожный знак находился в районе Пекхэм. Бэнкси добавил на красный восьмиугольник STOP изображения трех беспилотников.

Художник не объяснил суть своей работы. По мнению британских СМИ, таким образом автор призвал прекратить удары Израиля по территории сектора Газа.

Видео с кражей разошлось по социальным сетям. На записи двое мужчин срывают знак со столба и скрываются с места преступления.

Ранее вещательная корпорация Би-би-си обратила внимание на интервью художника от 2003 года, в котором он раскрыл свое настоящее имя — Роберт Бэнкс. При этом журналисты не исключили, что речь идет о псевдониме, передает «Радиоточка НСН».

