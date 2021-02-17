В Британии коллекционер выкупил кусок стены с граффити Бэнкси

Коллекционер Джон Брандлер выкупил кусок стены дома в Великобритании, на которой сохранилось граффити уличного художника Бэнкси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BBC.

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Коллекционер владеет галереей в Брентвуде (графство Эссекс). По его словам, покупка куска здания в городе Ноттингем стоила ему "шестизначной суммы". Часть стены с рисунком была снесена ранним утром среды 17 февраля. Брандлер пообещал выставить работу в художественном центре города Бери-Сент-Эдмундс (графство Саффолк).

Брандлер отметил, что "спас работу" от повышенной влажности, так как городской совет накрыл изображение прозрачным пластиковым щитом, под которым скапливалась вода. Власти Ноттингема "выразили сожаление", так как город лишился произведения известного художника.

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ФОТО: banksy.co.uk
ТЕГИ:ВеликобританияГраффитиБэнкси
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