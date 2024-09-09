В Австрии нашли неизвестную ранее композицию Моцарта

Манускрипт «Миланских вариаций», хранящийся в архиве, упоминался в тематическом указателе работ знаменитого композитора, однако автором пьесы считался музыкант из окружения Моцарта. Известно, что композиция была создана к свадьбе в 1771 году эрцгерцога Фердинанда Карла и Марии Беатриче д’Эсте в Милане.

Как выяснил Пауль Дункан, документ с пьесой подготовил венский писарь Йоханнес Трэг. Предположительно, он был закончен при жизни Моцарта. Карстен Воллин дополнительно изучил документ и сделал вывод, что композиция принадлежит «самому музыкальному вундеркинду восемнадцатого столетия».

«Малоизвестная и, предположительно, ни разу не сыгранная в последние два столетия работа приходится как минимум на семилетний период, о котором неизвестно, чтобы Моцарт в это время сочинял пьесы для фортепиано», — подчеркнули в архиве.

