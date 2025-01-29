В БДТ опровергли информацию о плохом самочувствии Алисы Фрейндлих

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих чувствует себя хорошо и выйдет в среду, 29 января, на сцену в спектакле «Лето одного года», заявили в Большом драматическом театре имени Георгия Товстоногова, сообщает «Петербургский дневник».

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В театре уточнили, что в этой постановке по пьесе американского драматурга Эрнеста Томпсона Фрейндлих играет вместе с Олегом Басилашвили. Все билеты давно распроданы. Также в БДТ опровергли и информацию о проблемах актрисы с речью.

Ранее актриса Алиса Фрейндлих сообщила о проблемах со здоровьем, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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