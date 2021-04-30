Алиса Фрейндлих и Михаил Боярский получили государственные награды

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени народной артистке СССР Алисе Фрейндлих, сообщает ТАСС.

Народный артист РСФСР Михаил Боярский получил из рук губернатора «Орден Почёта». Ветеран войны Зинаида Корнева, которая организовала благотворительную акцию по сбору средств для пострадавших в борьбе с коронавирусом врачей, награждена знаком отличия «За благодеяние».

Кроме того, на церемонии в Смольном орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени награждён гендиректор Канонерского судоремонтного завода Николай Вихров, медалью «За спасение погибавших» - тренер училища Олимпийского резерва Денис Маркелов, спасший детей из горящего на парковке автомобиля.

Ранее пять граждан России получили ордена Восходящего солнца различных степеней, сообщает Ura.ru. По решению японского правительства, были награждены Юрий Башмет, профессор МГИМО Татьяна Гуревич, бывший депутат Госдумы Михаил Задорнов, председатель Сахалинского областного общества «Сахалин-Япония» Лидия Шарухина и переводчица Галина Рыбина.

