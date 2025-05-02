Умер бывший барабанщик «Арии» и «Мастера» Игорь Молчанов
Бывший барабанщик группы «Мастер» Игорь Молчанов умер в Бельгии в возрасте 63 лет. Об этом коллектив сообщил в соцсети «ВКонтакте».
«Ушел из жизни Игорь Молчанов, первый барабанщик группы “Мастер”», - говорится в публикации в сообществе коллектива.
Причина смерти не уточняется.
Как отметил сооснователь «Мастера» Александр Грановский, в 1983 году он и Молчанов участвовали в записи альбома группы «Альфа», позже музыканты играли в группе «Ария», а затем стали одними из основателей «Мастера». Игорь Молчанов записывал партии для двух первых альбомов коллектива. В 1991 году после гастролей «Мастера» в Европе барабанщик остался жить в Бельгии.
Ранее в США умер барабанщик рок-группы Blondie Клем Берк, музыканту было 70 лет, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В подконтрольном ВСУ Запорожье повредили локомотиво-ремонтный завод
- Суд в Москве возбудил дело о госизмене против россиянина Силаева
- Умер бывший барабанщик «Арии» и «Мастера» Игорь Молчанов
- В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,3
- Тишковец: Снегопад в Москве побил рекорд 116-летней давности
- В Ингушетии произошел пожар на рынке
- Трамп заявил, что США больше остальных сделали для победы во Второй мировой войне
- Минобороны: ПВО уничтожила 121 украинский беспилотник
- СМИ: В США кошка выжила после падения в 120-метровый каньон
- Госдеп: США не оставляют попыток добиться украинского урегулирования
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru