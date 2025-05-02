Умер бывший барабанщик «Арии» и «Мастера» Игорь Молчанов

Бывший барабанщик группы «Мастер» Игорь Молчанов умер в Бельгии в возрасте 63 лет. Об этом коллектив сообщил в соцсети «ВКонтакте».

«Ушел из жизни Игорь Молчанов, первый барабанщик группы “Мастер”», - говорится в публикации в сообществе коллектива.

Причина смерти не уточняется.

Как отметил сооснователь «Мастера» Александр Грановский, в 1983 году он и Молчанов участвовали в записи альбома группы «Альфа», позже музыканты играли в группе «Ария», а затем стали одними из основателей «Мастера». Игорь Молчанов записывал партии для двух первых альбомов коллектива. В 1991 году после гастролей «Мастера» в Европе барабанщик остался жить в Бельгии.

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