В аудиокниге Пересильд впервые прозвучат ее письма детям из космоса

Актриса Юлия Пересильд озвучила свою книгу «Это космос, детка!», которая с 12 апреля доступна в аудиоформате, сообщили НСН в книжном сервисе «ЛитРес».

В записи аудиокниги-спектакля также приняли участие дочери Пересильд Анна и Мария. Они, в частности, впервые прочитали письма, которые им писала мама из космоса на случай какого-то ЧП.

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Юлия Пересильд летала в космос для съемок в фильме Клима Шипенко «Вызов». Ее книга, рассказывающая об этом путешествии, вышла в июне 2023 года.

Дочь «космической актрисы», Анна Пересильд ранее говорила, что после съемок в сериале «Слово пацана», поклонники этой картины называют ее по имени героини, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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