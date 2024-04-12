В аудиокниге Пересильд впервые прозвучат ее письма детям из космоса

Юлия Пересильд летала в космос для съемок в фильме Клима Шипенко «Вызов». Ее книга, рассказывающая об этом путешествии, вышла в июне 2023 года.

Дочь «космической актрисы», Анна Пересильд ранее говорила, что после съемок в сериале «Слово пацана», поклонники этой картины называют ее по имени героини, отмечает «Радиоточка НСН».

