В Армении установят самую высокую в мире статую Христа

Самая высокая в мире статуя Иисуса Христа появится в Армении. Инициатором проекта выступил предприниматель, глава политической партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян. По его словам, сейчас объявлен конкурс на проект установки памятника на одной из возвышенностей. Главное условие, по словам Царукяна, заключается в том, чтобы высота статуи была 33 метра, по числу прожитых Иисусом Христом лет.

«Наша родина переживает труднейшие времена, однако армяне, первыми принявшие христианство, всегда побеждали трудности верой. Пусть она укажет армянскому народу путь к возрождению и свету», — рассказал предприниматель в трёхминутном ролике на своей странице в Facebook.

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В настоящий момент неизвестно, когда начнётся реализация этого проекта и на какой именно вершине Армении. Сегодня самой высокой статуей Иисусу Христу является монумент на вершине горы Корковаду в бразильском Рио-де-Жанейро, его высота, без учёта постамента, составляет 30 метров.

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ФОТО: кадр из видео
ТЕГИ:ИскусствоАрмения
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