Опубликован трейлер анимационного фильма «Три Богатыря и Пуп Земли»

В новой истории трём богатырям предстоит узнать ответ на вопрос «что было ещё давным-давнее».

«Змей Горыныч неожиданно встретит самого настоящего динозаврика, а Алёша Попович, Князь и конь Юлий буквально провалятся сквозь землю... Надо срочно понять, как вернуть их назад в будущее. А главное, узнать, кто или что такое загадочный Пуп Земли», - говорится в описании.

«Три Богатыря и Пуп Земли» - уже 12-я часть франшизы, которая выйдет в прокат в канун Нового года – 28 декабря.

Ранее на YouTube был опубликован тизер-трейлер второй части мультипликационного фильма «Головоломка» от студии Pixar, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

