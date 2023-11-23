Опубликован трейлер анимационного фильма «Три Богатыря и Пуп Земли»
Кинопрокатная компания «Вольга» опубликовала на своём YouTube-канале трейлер анимационного фильма «Три Богатыря и Пуп Земли».
В новой истории трём богатырям предстоит узнать ответ на вопрос «что было ещё давным-давнее».
«Змей Горыныч неожиданно встретит самого настоящего динозаврика, а Алёша Попович, Князь и конь Юлий буквально провалятся сквозь землю... Надо срочно понять, как вернуть их назад в будущее. А главное, узнать, кто или что такое загадочный Пуп Земли», - говорится в описании.
«Три Богатыря и Пуп Земли» - уже 12-я часть франшизы, которая выйдет в прокат в канун Нового года – 28 декабря.
Ранее на YouTube был опубликован тизер-трейлер второй части мультипликационного фильма «Головоломка» от студии Pixar, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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