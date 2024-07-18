Машков: актеры Театра Олега Табакова снимутся в фильме «В списках не значился»

По его словам, он сам сыграет в этой картине. Худрук рассказал, что намерен, таким образом, реализовать свою давнюю мечту о фильме с участием актеров Театра Табакова. Уже известно, что главную роль Николая Плужникова исполнит Владислав Миллер. Съемочный период начнется в сентябре в белорусском Бресте.

Ранее Машков объявил, что Театр Олега Табакова откроет новый сезон на сцене «Современника», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

