Машков: актеры Театра Олега Табакова снимутся в фильме «В списках не значился»
Актеры Театра Олега Табакова и студенты Театральной школы Олега Табакова будут заняты в новом фильме по роману Бориса Васильева «В списках не значился». Об этом заявил художественный руководитель театров Олега Табакова и «Современник», председатель Союза театральных деятелей РФ, народный артист РФ Владимир Машков, сообщает газета «Культура».
По его словам, он сам сыграет в этой картине. Худрук рассказал, что намерен, таким образом, реализовать свою давнюю мечту о фильме с участием актеров Театра Табакова. Уже известно, что главную роль Николая Плужникова исполнит Владислав Миллер. Съемочный период начнется в сентябре в белорусском Бресте.
Ранее Машков объявил, что Театр Олега Табакова откроет новый сезон на сцене «Современника», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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