В Афинах открыли музей оперной дивы Марии Каласс
Музей, посвященный самой известной оперной певице мира, легендарной Марии Каллас, открылся в греческой столице, сообщает AP News.
Торжественное мероприятие приурочили к 100-летнему юбилею дивы. Здание музея расположено в самом центре Афин рядом с Акрополем.
При этом, на верхних этажах воссоздана парижская квартира певицы, а на нижних представлена коллекция вещей, связанных с Каллас, в том числе её костюмы.
«Это первый музей, посвященный Каллас, где сочетаются технология и живой опыт», - подчеркнул мэр Афин Костас Бакояннис.
Ранее в Калужской области появился музей НЛО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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