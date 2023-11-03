В Афинах открыли музей оперной дивы Марии Каласс

Музей, посвященный самой известной оперной певице мира, легендарной Марии Каллас, открылся в греческой столице, сообщает AP News.

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Торжественное мероприятие приурочили к 100-летнему юбилею дивы. Здание музея расположено в самом центре Афин рядом с Акрополем.

При этом, на верхних этажах воссоздана парижская квартира певицы, а на нижних представлена коллекция вещей, связанных с Каллас, в том числе её костюмы.

«Это первый музей, посвященный Каллас, где сочетаются технология и живой опыт», - подчеркнул мэр Афин Костас Бакояннис.

Ранее в Калужской области появился музей НЛО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
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