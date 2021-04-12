В Подмосковном Королеве открылся космический мультимедийный музей

Космический мультимедийный музей отрылся в подмосковном городе Королев в День космонавтики.

Открытие музея посетил губернатор региона Андрей Воробьев. Отмечается, что основной задачей музея является формирование у молодых людей интереса к космической теме и содействие образовательному процессу.

Для посетителей музея будут готовиться лекции, видео, анимация, онлайн-трансляции запуска ракет. Также в музее можно каждый сможет попробовать повторить стыковку с МКС на тренажёре-симуляторе.

Глава Подмосковья заявил, что музей является познавательным и интересным для всех поколений, сообщает «Радио 1»,





