«Узнали из СМИ». Кинопрокатчики жалуются на отсутствие предупреждений от Минкульта об «Искушении»

Выяснилось, что ранее лидер православного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин пожаловался в Минкультуры на киноленту «Искушение».

«Да. Это так. 1 июля прошлого года приняты поправки в Конституцию РФ, а в июле этого года принята Стратегия национальной безопасности. Данный фильм противоречит им обоим», — приводит его слова РБК.

Известно, что движение «Сорок сороков», созданное в 2013 году, объединяет участников, кто «стремится защищать Отечество и традиционные духовно-нравственные ценности». Они также поддерживало программу «200 храмов» в Москве.

Несмотря на отсутствие прокатного удостоверения на кинопоказы в России, зрители смогут увидеть ленту в онлайн-кинотеатрах. Председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров «Невафильм» Олег Березин считает, что запрет не отразится на фильме, который изначально не рассчитан на массового зрителя, сообщает BFM.ru.