«Узнали из СМИ». Кинопрокатчики жалуются на отсутствие предупреждений от Минкульта об «Искушении»
В компании-кинопрокатчике Capella Film ничего не знали об отказе Министерства культуры России выдать разрешение на показ фильма «Искушение» режиссера Пола Верховена.
Министерство культуры России решило не выпускать в прокат художественный фильм «Искушение» режиссера Пола Верховена. Приказ размещен на сайте ведомства.
Фильм Верховена должен был выйти в прокат в России 7 октября. Лента рассказывает о близких отношениях монахини Бенедетты Карлини с новой послушницей в эпоху Возрождения в итальянском монастыре. В основе киноленты лежит книга историка Джудит Браун «Нескромные поступки: жизнь монахини-лесбиянки в Италии эпохи Возрождения». Актрисы Вирджиния Эфира и Шарлотта Рэмплинг исполнили главные роли.
По словам основателя кинопрокатчика Capella Film Надежды Мотиной, Министерство культуры РФ не объяснило, почему картина «Искушение» Пола Верховена не получит удостоверение на кинопрокат в России.
«Нет никакой информации [о причинах отказа]. В понедельник будем связываться с Минкультом. Мы сами из СМИ узнали», — цитирует Мотину Газета.ru.
Выяснилось, что ранее лидер православного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин пожаловался в Минкультуры на киноленту «Искушение».
«Да. Это так. 1 июля прошлого года приняты поправки в Конституцию РФ, а в июле этого года принята Стратегия национальной безопасности. Данный фильм противоречит им обоим», — приводит его слова РБК.
Известно, что движение «Сорок сороков», созданное в 2013 году, объединяет участников, кто «стремится защищать Отечество и традиционные духовно-нравственные ценности». Они также поддерживало программу «200 храмов» в Москве.
Несмотря на отсутствие прокатного удостоверения на кинопоказы в России, зрители смогут увидеть ленту в онлайн-кинотеатрах. Председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров «Невафильм» Олег Березин считает, что запрет не отразится на фильме, который изначально не рассчитан на массового зрителя, сообщает BFM.ru.
«Отказ в прокатном удостоверении еще не значит, что российские зрители не познакомятся с этим фильмом, показ по онлайн-просмотрам не требует прокатного удостоверения, значит, будем смотреть в онлайне. Понятно, что это не массовое кино, поэтому для зрителей, предпочитающих массовое кино, это небольшая потеря, а для зрителей, которые любят художественное кино, либо будут смотреть это в рамках фестивалей, где тоже не требуется прокатное удостоверение, либо будут смотреть в режиме онлайна», - отметил Олег Березин.
Пол Верховен является режиссером фильмов, которые вызывали скандалы из-за сцен с эротикой или насилием. В их числе «Основной инстинкт», «Шоугёрлз», а также триллер 2016 года «Она».
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