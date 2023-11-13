Южнокорейская группа W24 исполнила «Группа крови» на русском языке
Южнокорейская идол-группа W24 исполнила кавер на песню «Группа крови» российской группы «Кино», сообщает «РЕН ТВ».
Это произошло в Москве, где состоялся «Фандом Фест» от «ВКонтакте». Зрители встретили исполнение криками и стали подпевать вокалисту Чону Ховону.
Кроме того, делая совместное фото с фанатами, южнокорейские музыканты с небольшим акцентом досчитали до трех.
W24 записали кавер на «Группу крови» в 2018 году. За пять лет их клип с данной композицией набрал на Youtube 72,4 тысячи просмотров.
Ранее стало известно, что песни группы «Кино» в России стали слушать в полтора раза чаще. Как правило творчеством Цоя наслаждается аудитория до 35 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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