Южнокорейская группа W24 исполнила «Группа крови» на русском языке

Южнокорейская идол-группа W24 исполнила кавер на песню «Группа крови» российской группы «Кино», сообщает «РЕН ТВ».

Это произошло в Москве, где состоялся «Фандом Фест» от «ВКонтакте». Зрители встретили исполнение криками и стали подпевать вокалисту Чону Ховону.

Кроме того, делая совместное фото с фанатами, южнокорейские музыканты с небольшим акцентом досчитали до трех.

W24 записали кавер на «Группу крови» в 2018 году. За пять лет их клип с данной композицией набрал на Youtube 72,4 тысячи просмотров.

Ранее стало известно, что песни группы «Кино» в России стали слушать в полтора раза чаще. Как правило творчеством Цоя наслаждается аудитория до 35 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

