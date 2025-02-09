План «Ковёр» введен в волгоградском аэропорту Гумрак

В Волгограде в аэропорту Гумрак введен план «Ковёр», сообщает Telegram-канал Mash.

В аэропорту Махачкалы ввели план «Ковер»

Задержаны рейсы на вылет и прилёт.

Ранее план «Ковёр» был введен в аэропорту Казани, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Нина Падалко
ТЕГИ:АэропортАвиация

Горячие новости

Все новости

партнеры