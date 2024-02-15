Уже две трети молодых россиян стали участниками программы «Пушкинская карта»
Около 10 миллионов человек в России стали участниками программы «Пушкинская карта», сообщила министр культуры Ольга Любимова. Она уточнила, что это 72% всех россиян в возрасте от 14 до 22 лет.
Такую статистику глава Минкультуры озвучила на тематической пленарной сессии, прошедшей на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. По словам Любимовой, многие про «Пушкинскую карту» знают уже не понаслышке.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», этот сервис даёт возможность подросткам и молодёжи бесплатно посещать музеи, театры, кинотеатры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счет государственных средств. Карту могут получить граждане России в возрасте от 14 до 22 лет. Номинал составляет 5 тысяч рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru