«Ужасное поведение»: Немоляева раскритиковала пение Галкина на украинском языке

Народная артистка России Светлана Немоляева в интервью «Аргументам и фактам» заявила, что её ужасает поведение шоумена Максима Галкина (признан в РФ иноагентом), который на концерте в Польше спел на украинском языке.

Галкин заявил, что его преследует «недрогнувшая российская рука»

По словам звезды «Служебного романа» и «Гаража», ранее артист вёл на ТВ «дивные добрые передачи, а теперь помогает Украине и говорит «ужасные вещи про спецоперацию».

Актриса считает, что поведение Галкина стало таким из-за «беспомощности и безысходности».

«Я думаю, он из чувства гордыни теперь продолжает доказывать всем, что он якобы прав, вместо того, чтоб извиниться перед своей родиной. Мне очень жалко этих людей. Запутавшиеся и несчастные они... они лишили сами себя в жизни самого главного - своей земли», - заключила Немолява.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин предложил проверить уехавших из России звёзд на предмет дискредитации Вооружённых сил РФ и финансирования ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:КультураСпецоперацияМаксим ГалкинАктрисаНародный Артист

Горячие новости

Все новости

партнеры