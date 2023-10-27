«Ужасное поведение»: Немоляева раскритиковала пение Галкина на украинском языке
Народная артистка России Светлана Немоляева в интервью «Аргументам и фактам» заявила, что её ужасает поведение шоумена Максима Галкина (признан в РФ иноагентом), который на концерте в Польше спел на украинском языке.
По словам звезды «Служебного романа» и «Гаража», ранее артист вёл на ТВ «дивные добрые передачи, а теперь помогает Украине и говорит «ужасные вещи про спецоперацию».
Актриса считает, что поведение Галкина стало таким из-за «беспомощности и безысходности».
«Я думаю, он из чувства гордыни теперь продолжает доказывать всем, что он якобы прав, вместо того, чтоб извиниться перед своей родиной. Мне очень жалко этих людей. Запутавшиеся и несчастные они... они лишили сами себя в жизни самого главного - своей земли», - заключила Немолява.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин предложил проверить уехавших из России звёзд на предмет дискредитации Вооружённых сил РФ и финансирования ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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