«Ужасное поведение»: Немоляева раскритиковала пение Галкина на украинском языке

По словам звезды «Служебного романа» и «Гаража», ранее артист вёл на ТВ «дивные добрые передачи, а теперь помогает Украине и говорит «ужасные вещи про спецоперацию».

Актриса считает, что поведение Галкина стало таким из-за «беспомощности и безысходности».

«Я думаю, он из чувства гордыни теперь продолжает доказывать всем, что он якобы прав, вместо того, чтоб извиниться перед своей родиной. Мне очень жалко этих людей. Запутавшиеся и несчастные они... они лишили сами себя в жизни самого главного - своей земли», - заключила Немолява.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин предложил проверить уехавших из России звёзд на предмет дискредитации Вооружённых сил РФ и финансирования ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».