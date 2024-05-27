«Ужас и паника»: Прокуратура призвала уничтожить «Вредные советы» Остера
Прокуратура Каратузского района Красноярского края потребовала уничтожить книгу детского писателя Григория Остера «Вредные советы», утверждает Telegram-канал «Mash».
Издание публикует скриншот соответствующего обращения прокуратуры из-за продаж книги в одном из сельских магазинов. Его авторы считают, что в произведении Остера присутствуют «описания жестокости», вызывающие у детей «страх, ужас и панику». В связи с этим книгу предлагается изъять из продажи и уничтожить.
Ранее сообщалось, что в рамках поправок к закону «О библиотечном деле» планируется ограничить доступ в библиотеках к книгам писателей-иноагентов.
Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко сказал в этой связи Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что старые детективы таких авторов не вредят ни читателям, ни государству. Он предостерег от вступления на «очень скользкую дорогу», напомнив, что Джоан Роулинг и Стивен Кинг негативно относятся к России, но при этом в их книгах нет упоминаний нашей страны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru