«Ужас и паника»: Прокуратура призвала уничтожить «Вредные советы» Остера

Ранее сообщалось, что в рамках поправок к закону «О библиотечном деле» планируется ограничить доступ в библиотеках к книгам писателей-иноагентов.

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко сказал в этой связи Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что старые детективы таких авторов не вредят ни читателям, ни государству. Он предостерег от вступления на «очень скользкую дорогу», напомнив, что Джоан Роулинг и Стивен Кинг негативно относятся к России, но при этом в их книгах нет упоминаний нашей страны.

