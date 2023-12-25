«Утрясли сразу»: Адвокат Киркорова об инциденте артиста с охранником

«К Филиппу Киркорову приходил следователь, с которым они обсудили все детали», - добавил он.

По словам Добровинского, сегодня о ситуации вспомнили, чтобы очернить артиста после «голой вечеринки» блогера Насти Ивлеевой. На фоне скандала вокруг вечера, появилась информация, что Киркоров толкнул охранника после концерта певицы Ани Лорак в Крокус Сити Холле.

Ранее СМИ сообщали о том, что Киркорова лишили выступления на корпоративном мероприятии в МХАТ имени Горького за участие в московском клубе «Мутабор», сообщает «Радиоточка НСН».



