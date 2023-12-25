«Утрясли сразу»: Адвокат Киркорова об инциденте артиста с охранником

Инцидент с охранником, которого толкнул народный артист РФ Филипп Киркоров, утрясли сразу и сейчас певцу ничего не грозит, пишут «Известия» со ссылкой на адвоката Александра Добровинского.

Адвокат Жорин рассказал, накажут ли Киркорова за инцидент с охранником

«К Филиппу Киркорову приходил следователь, с которым они обсудили все детали», - добавил он.

По словам Добровинского, сегодня о ситуации вспомнили, чтобы очернить артиста после «голой вечеринки» блогера Насти Ивлеевой. На фоне скандала вокруг вечера, появилась информация, что Киркоров толкнул охранника после концерта певицы Ани Лорак в Крокус Сити Холле.

Ранее СМИ сообщали о том, что Киркорова лишили выступления на корпоративном мероприятии в МХАТ имени Горького за участие в московском клубе «Мутабор», сообщает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ПроисшествиеФилипп Киркоров

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