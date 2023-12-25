Адвокат Жорин рассказал, накажут ли Киркорова за инцидент с охранником

Адвокат Сергей Жорин заявил, что ему трудно прогнозировать, накажут ли народного артиста РФ Филиппа Киркорова за толчок охранника со сцены, сообщает NEWS.ru.

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По его словам, всё будет зависеть от профессионализма юриста, который будет защищать исполнителя.

«Я в своё время вёл похожее дело, когда на певца завели уголовное дело... Думаю, Киркоров с того времени сделал определённые выводы, поэтому сложно сказать, привлекут ли его к ответственности в этот раз», — указал Жорин.

Ранее в СМИ появилась информация, что после концерта певицы Ани Лорак в Крокус Сити Холле пытавшийся пройти к ней Киркорова толкнул охранника со сцены, из-за чего мужчина получил растяжение связок правого голеностопа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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