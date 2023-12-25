Адвокат Жорин рассказал, накажут ли Киркорова за инцидент с охранником
Адвокат Сергей Жорин заявил, что ему трудно прогнозировать, накажут ли народного артиста РФ Филиппа Киркорова за толчок охранника со сцены, сообщает NEWS.ru.
По его словам, всё будет зависеть от профессионализма юриста, который будет защищать исполнителя.
«Я в своё время вёл похожее дело, когда на певца завели уголовное дело... Думаю, Киркоров с того времени сделал определённые выводы, поэтому сложно сказать, привлекут ли его к ответственности в этот раз», — указал Жорин.
Ранее в СМИ появилась информация, что после концерта певицы Ани Лорак в Крокус Сити Холле пытавшийся пройти к ней Киркорова толкнул охранника со сцены, из-за чего мужчина получил растяжение связок правого голеностопа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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