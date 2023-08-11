Утреннее шоу «Подъемники» на НАШЕм Радио отмечает 300-летие Екатеринбурга

Слушатели смогут отправлять свои поздравления городу в прямой эфир telegram-канала @nashemessagebot - лучшие будут озвучены ведущими в прямом эфире утреннего шоу «Подъемники», а их авторы получат вкусные призы от партнеров

Выездные эфиры будут идти каждый день с 14 по 18 августа с 7:00 до 13:00 на улице Малышева, 124Б.

«НАШЕ Радио» - одна из ведущих российских радиостанций. Каждый день ее слушают около 3,5 млн человек более чем в 1600 городах и населенных пунктах России. Основу плейлиста радиостанции представляют культовые рок-группы «Агата Кристи», «Кино», «Алиса», «Сплин», «Ария», «Король и Шут», Гарик Сукачёв и многие другие. Больше о радиостанции можно узнать на официальном сайте www.nashe.ru

