Утреннее шоу «Подъемники» на НАШЕм Радио отмечает 300-летие Екатеринбурга
В честь 300-летия Екатеринбурга ведущие утреннего шоу «Подъемники» на НАШЕм Радио Александр Бон, Яна Лукьянова и Игорь Паньков, а также уральское трио «Ротов, подъем» поделятся рецептами отличного настроения из открытой студии в Екатеринбурге.
Ведущие отметят праздник вместе с жителями города, зарядят настроением и разыграют множество подарков!
Слушатели смогут отправлять свои поздравления городу в прямой эфир telegram-канала @nashemessagebot - лучшие будут озвучены ведущими в прямом эфире утреннего шоу «Подъемники», а их авторы получат вкусные призы от партнеров
Выездные эфиры будут идти каждый день с 14 по 18 августа с 7:00 до 13:00 на улице Малышева, 124Б.
«НАШЕ Радио» - одна из ведущих российских радиостанций. Каждый день ее слушают около 3,5 млн человек более чем в 1600 городах и населенных пунктах России. Основу плейлиста радиостанции представляют культовые рок-группы «Агата Кристи», «Кино», «Алиса», «Сплин», «Ария», «Король и Шут», Гарик Сукачёв и многие другие. Больше о радиостанции можно узнать на официальном сайте www.nashe.ru
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