Утерянную картину Боттичелли стоимостью в миллионы евро нашли в доме в Неаполе

Утерянную с 1980-х годов картину Сандро Боттичелли обнаружили в доме на юге Италии, пишет CNN.

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Произведение искусства нашли в небольшом городке Граньяно, недалеко от Неаполя. Боттичелли написал эту картину в 1470 году по заказу Римско-католической церкви.

Так, по данным Отдела охраны культурного наследия карабинеров Неаполя, находка может стоить около 100 миллионов евро (9,8 миллиарда рублей).

Ранее стало известно, что картина русского художника Ивана Айвазовского «Корабль в море на фоне гор» ушла с молотка за 50 миллионов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: CNN
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