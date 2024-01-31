«Устал от физиономий!»: Грымов рассказал, сколько платит приглашенным актерам
Юрий Грымов заявил НСН, что в театре «Модерн» известные приглашенные актеры получают всего на 15-20% больше артистов театра.
Известные приглашенные актеры не должны получать гонорар в разы больше, чем артисты театра, заявил художественный руководитель театра «Модерн», режиссер Юрий Грымов в беседе с НСН.
Ранее сообщалось, что заработок актера Александра Петров в Театре им. Ермоловой примерно в 30 раз больше, чем у его коллег. Петров занят в детском спектакле «Петя и волк», за участие в котором максимально получал 100 тысяч рублей, при этом его коллеги получают в среднем 30 тысяч рублей в месяц, а также небольшие премии за выход на спектакль, пишет «Комсомольская правда».
«Формирование гонорара актеров в кино напрямую связано с успехом кино. В первый уикенд продается не кино, продается фамилия режиссера, актера. Вот сейчас вышел фильм «Мастер и Маргарита», как вы думаете, кто заработал за первый уикенд? Булгаков. Люди пришли смотреть эту историю. Поэтому гонорар актера напрямую зависит от его фамилии. Так делается во всем мире», - отметил он.
Режиссер признался, что в театре все сложнее, но приглашенные актеры не должны получать больше артистов театра.
«В театре все сложнее и прозрачнее, потому что театр – это коллективный вид искусства, особенно репертуарный театр. Количество зрителей здесь ограничено, это одно выступление на сцене. С одной стороны, должно быть дороже, чем в кино, так как это уникальное, это живое. С другой стороны, не может приглашенный артист какой-то получать больше, чем артисты, которые работают в театре. У меня в театре «Модерн» приглашенные артисты получают наравне, может быть, на 15-20% больше, чем артист, который служит в театре. Это коллективная история», - подчеркнул он.
Грымов добавил, что не знает, кто из современных актеров может «стопроцентно собрать зал», так как от «известных физиономий» все уже устали.
«Я не думаю, что сегодня в России есть актеры, которые стопроцентно на себя собирают зал. Если качественный спектакль и качественный фильм, то зритель голосует рублем охотнее. Лично я уже устал от известных физиономий одних и тех же, я хочу видеть свежих, интересных людей разного возраста», - рассказал собеседник НСН.
Ранее художественный руководитель театра «Модерн», режиссер Юрий Грымов заявил «Радиоточке НСН», что театральные традиции предполагают перевоплощения, в том числе переодевания в героев противоположного пола.
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