СМИ: Актер Петров зарабатывает в 30 раз больше своих коллег по театру
Заработок актера Александра Петров в Театре им. Ермоловой примерно в 30 раз больше, чем у его коллег, сообщает «Комсомольская правда».
Петров занят в детском спектакле «Петя и волк», за участие в котором заработал 100 тысяч рублей, при этом его коллеги получают в среднем 30 тысяч рублей в месяц, а также небольшие суммы за выход на спектакль.
Как сообщает издание «Новости Ярославля», год назад Петров на съёмках сериалов получал 500 тысяч за смену. По данным источника издания, сейчас актер получает от 500 до 700 тысяч рублей за один съемочный день.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», звезда «Полицейского с рублевки» и фильма «Лёд» также имеет опыт международных съёмок. Из последних громких премьер — «Дворец» режиссера Романа Полански.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Актер Петров зарабатывает в 30 раз больше своих коллег по театру
- Участники «Би-2» отказались от встречи с российским консулом
- СМИ: Отдых в российских санаториях подорожает до 30% в 2024 году
- В Белгороде вдвое увеличат число устройств для оповещения горожан
- ISU лишил Камилу Валиеву золотой медали чемпионата Европы‑2022
- СМИ: Данные черных ящиков подтверждают внешнее воздействие на Ил-76
- Сборной России присудили третье место на Олимпиаде в Пекине-2022
- Долг россиян за водоснабжение достиг 90 млрд рублей
- Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения памятника в Ереване
- Полиция задержала подозреваемых в краже 22 млн рублей из загородного дома в Подмосковье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru