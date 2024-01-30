СМИ: Актер Петров зарабатывает в 30 раз больше своих коллег по театру

Заработок актера Александра Петров в Театре им. Ермоловой примерно в 30 раз больше, чем у его коллег, сообщает «Комсомольская правда».

Петров занят в детском спектакле «Петя и волк», за участие в котором заработал 100 тысяч рублей, при этом его коллеги получают в среднем 30 тысяч рублей в месяц, а также небольшие суммы за выход на спектакль.