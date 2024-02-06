Ушла из жизни звезда сериала «Мухтар» Елена Сафронова

Советская и белорусская актриса театра и кино Елена Сафронова умерла на 72-м году жизни, сообщается на сайте Могилевского областного театра драмы и комедии.

Умер актер из сериала «Моя прекрасная няня» Александр Симонец

Причина смерти не называется. Прощание с Сафроновой пройдет 8 февраля.

Актриса стала известна массовому зрителю по сериалу «Мухтар. Новый след». Она посвятила театру 43 года.

Пресс-служба «Электротеатра Станиславского» 6 февраля сообщила о смерти актера Кирилла Турутина в возрасте 27 лет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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