Ушел из жизни знаменитый петербургский писатель Борис Голлер
13 января 202515:13
На 94-м году жизни скончался знаменитый писатель и драматург Борис Голлер, сообщили в Союзе писателей Санкт-Петербурга.
Отмечается, что автор романа «Возвращение в Михайловское» ушел из жизни еще 5 января, а прощание состоялось 12 января.
Голлер является победителем литературной премии имени Гоголя и журнала «Звезда». Читателям известны такие его работы, как «Матросы без моря», «Десять минут и вся жизнь» и многие другие.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru