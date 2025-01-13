Ушел из жизни знаменитый петербургский писатель Борис Голлер

На 94-м году жизни скончался знаменитый писатель и драматург Борис Голлер, сообщили в Союзе писателей Санкт-Петербурга.

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Отмечается, что автор романа «Возвращение в Михайловское» ушел из жизни еще 5 января, а прощание состоялось 12 января.

Голлер является победителем литературной премии имени Гоголя и журнала «Звезда». Читателям известны такие его работы, как «Матросы без моря», «Десять минут и вся жизнь» и многие другие.

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ФОТО: РИА Новости
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