Умер основатель «Кремлевского балета» Андрей Петров
Основатель, художественный руководитель и главный балетмейстер театра «Кремлевский балет», народный артист России Андрей Петров умер на 78-м году жизни. Об этом сообщили в Государственном Кремлевском Дворце.
«Жизненный путь Андрея Борисовича всегда был наполнен творческими порывами, добросовестным созидательным трудом и деятельным стремлением внести свой вклад в сохранение и развитие русского хореографического искусства. Мы скорбим об утрате и выражаем искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении в Telegram-канале учреждения.
Петров ушел из жизни 23 апреля, причина смерти не уточняется.
Андрей Петров родился в 1945 году в семье актрисы театра «Ромэн» Ольги Петровой и танцовщика Большого театра Бориса Холфина. В 1965 году артист окончил Московское хореографическое училище (по классу Г. М. Евдокимова), до 1986 года выступал в Большом театре, а в 1987—1989 годах заведовал труппой. Петров основал «Кремлевский балет» в 1990 году и был его бессменным руководителем.
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