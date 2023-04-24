Умер основатель «Кремлевского балета» Андрей Петров

«Жизненный путь Андрея Борисовича всегда был наполнен творческими порывами, добросовестным созидательным трудом и деятельным стремлением внести свой вклад в сохранение и развитие русского хореографического искусства. Мы скорбим об утрате и выражаем искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении в Telegram-канале учреждения.

Петров ушел из жизни 23 апреля, причина смерти не уточняется.

Андрей Петров родился в 1945 году в семье актрисы театра «Ромэн» Ольги Петровой и танцовщика Большого театра Бориса Холфина. В 1965 году артист окончил Московское хореографическое училище (по классу Г. М. Евдокимова), до 1986 года выступал в Большом театре, а в 1987—1989 годах заведовал труппой. Петров основал «Кремлевский балет» в 1990 году и был его бессменным руководителем.

