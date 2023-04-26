Ушел из жизни художник-мультипликатор Валерий Фомин

Российский художник-мультипликатор, лауреат Государственной премии Валерий Фомин ушел из жизни в Москве в возрасте 84 лет. Об этом сообщил шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков, передает ТАСС.

По его словам, причина смерти неизвестна.

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«Человек сложный, но талантливый. Много смешных историй осталось в памяти... Царствия небесного, дорогой Валерий Иваныч!» — написал Капков.

Наиболее известными работами Фомина стали такие мультфильмы, как «Про Веру и Анфису», «Буренушка» и «Травяная западенка».

Ранее в Москве скончался советский композитор Алексей Муравлев, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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