Ушел из жизни художник-мультипликатор Валерий Фомин
Российский художник-мультипликатор, лауреат Государственной премии Валерий Фомин ушел из жизни в Москве в возрасте 84 лет. Об этом сообщил шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков, передает ТАСС.
По его словам, причина смерти неизвестна.
«Человек сложный, но талантливый. Много смешных историй осталось в памяти... Царствия небесного, дорогой Валерий Иваныч!» — написал Капков.
Наиболее известными работами Фомина стали такие мультфильмы, как «Про Веру и Анфису», «Буренушка» и «Травяная западенка».
Ранее в Москве скончался советский композитор Алексей Муравлев, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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