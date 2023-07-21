Шнейдеров: За 95 дней проката фильм «Вызов» вышел всего лишь в ноль

Кинокритик Давид Шнейдеров в пресс-центре НСН обрушился с критикой на государственную поддержку отечественных фильмов и рассказал, что кинолента «Вызов» за 95 дней проката только вышла в ноль.

Фильм «Вызов» покажут в кинотеатрах Китая

«Господдержка - абсолютно коррупционная история, потому что в кино вливают деньги, которые не возвращаются. Убытки исчисляются миллиардами рублей. Возьмем хотя бы фильм «Вызов», реклама которого звучала не то, что из каждого утюга, а даже из унитаза. Этот фильм наконец вышел в ноль. В ноль! Он в прокате 95 чертовых дней! Он до сих пор идет, так как нечего показывать! Залы пустые», - сказал собеседник НСН.

Ранее генеральный директор Первого канала Константин Эрнст высказался о качестве современных голливудских фильмов, назвав их «дерьмом», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Кадр из фильма "Вызов"
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