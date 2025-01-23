Юру Борисова номинировали на премию «Оскар»
23 января 202516:49
Российский актёр Юра Борисов вошёл в число финалистов, номинированных на «Оскар». Шорт-лист претендентов опубликован на сайте кинопремии.
Борисов поборется за победу в номинации «Лучший актёр второго плана» за роль в фильме Шона Бейкера «Анора». Его соперниками стали Эдвард Нортон, Джереми Стронг, Киран Калкин и Гай Пирс.
Церемония вручения наград кинопремии состоится 3 марта.
Ранее актриса Ирина Безрукова заявила «Радиоточке НСН», что текущая политическая ситуация вряд ли позволит Борисову получить «Оскар».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru