Юру Борисова номинировали на премию «Оскар»

Российский актёр Юра Борисов вошёл в число финалистов, номинированных на «Оскар». Шорт-лист претендентов опубликован на сайте кинопремии.

Юру Борисова номинировали на престижную премию BAFTA

Борисов поборется за победу в номинации «Лучший актёр второго плана» за роль в фильме Шона Бейкера «Анора». Его соперниками стали Эдвард Нортон, Джереми Стронг, Киран Калкин и Гай Пирс.

Церемония вручения наград кинопремии состоится 3 марта.

Ранее актриса Ирина Безрукова заявила «Радиоточке НСН», что текущая политическая ситуация вряд ли позволит Борисову получить «Оскар».

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ФОТО: ТАСС / Михаил Терещенко
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