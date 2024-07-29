«Юристы занимаются»: Автор песни про «Матушку-землю» намерен подать в суд на Зверева
Сергей Зверев не имел права публично исполнять песню Татьяны Куртуковой, заявил НСН Петр Андреев.
Российский шоумен Сергей Зверев не имел права представлять новую версию песни «Матушка» без письменного разрешения автора. Об этом в интервью НСН рассказал автор слов и музыки композиции Петр Андреев.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что Зверев исполнил песню Татьяны Куртуковой «Матушка-земля» на премии TOP BEST RUSSIA в Самаре. Также спустя три дня он исполнил ее в Москве на закрытой вечеринке с новым авторским прочтением. По словам Андреева, это является нарушением авторских прав и шоумену стоит готовиться к судебному разбирательству.
«Прежде чем взять произведение в работу, необходимо получить письменное разрешение автора даже в случае переработки. Ко мне никто не обращался. Моими правами занимается музыкальный лейбл Gamma Music, к ним тоже никто не обращался. Видео с исполнением Зверева гуляет по Сети, что нарушает мои авторские права. Полагаю, лейбл уже этим занимается. Наши юристы в рабочем порядке это решают. К сожалению, Сергей Зверев не единственный, кто поступает подобным образом, таких на сегодняшний день более тысячи человек», - сообщил он.
Ранее сообщалось, что певица Алена Апина намерена подать в суд на основателя «Комбинации» Виталия Окорокова из-за группы «Russian Girls», которая в своих выступлениях использует фонограмму с голосом артистки, напоминает «Радиоточка НСН».
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