«Юристы занимаются»: Автор песни про «Матушку-землю» намерен подать в суд на Зверева

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что Зверев исполнил песню Татьяны Куртуковой «Матушка-земля» на премии TOP BEST RUSSIA в Самаре. Также спустя три дня он исполнил ее в Москве на закрытой вечеринке с новым авторским прочтением. По словам Андреева, это является нарушением авторских прав и шоумену стоит готовиться к судебному разбирательству.

«Прежде чем взять произведение в работу, необходимо получить письменное разрешение автора даже в случае переработки. Ко мне никто не обращался. Моими правами занимается музыкальный лейбл Gamma Music, к ним тоже никто не обращался. Видео с исполнением Зверева гуляет по Сети, что нарушает мои авторские права. Полагаю, лейбл уже этим занимается. Наши юристы в рабочем порядке это решают. К сожалению, Сергей Зверев не единственный, кто поступает подобным образом, таких на сегодняшний день более тысячи человек», - сообщил он.

Ранее сообщалось, что певица Алена Апина намерена подать в суд на основателя «Комбинации» Виталия Окорокова из-за группы «Russian Girls», которая в своих выступлениях использует фонограмму с голосом артистки, напоминает «Радиоточка НСН».

