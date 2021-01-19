Юрий Стоянов: кино должно выжить

В то же время Минкульт России сообщил, что в новогодние каникулы кинотеатрам удалось заработать 3,3 млрд рублей, за праздники кино посетили примерно 11 миллионов зрителей. Юрий Стоянов в интервью НСН выразил мнение, что в России должны быть изменены некие правила для показа премьер, чтобы кино выжило.

«В Голливуде ведь уже решили, что премьеры будут не в кинотеатрах, а сразу на онлайн-платформах, так они подстраиваются под изменившийся мир. Вероятно, у нас надо принимать какие-то меры, потому что кино должно выжить. Если оно в 90-е выжило, то сейчас и подавно», – заявил с улыбкой он.

Ранее актер рассказал НСН о своем самочувствии после вакцинации «по блату».

