Юрий Стоянов: кино должно выжить

Народный артист РФ Юрий Стоянов в беседе с НСН порассуждал о судьбе киноиндустрии в условиях кризиса.

Фильм-сказка «Последний богатырь: Корень зла» стал лидером российского проката в минувшие выходные. На втором месте оказалась кинолента «Чудо-женщина: 1984», а на третьем – фильм-катастрофа «Огонь».

Актер театра и кино, народный артист РФ Юрий Стоянов в эфире НСН порадовался за успех коллег.

«Я так понимаю, что два из трех фильмов российские, это очень важно. И "Последний богатырь: Корень зла", который только за первый уик-энд собрал миллиард рублей, и это при квоте в 25 процентов для зрителей. Представьте, какие были бы сборы, если бы не ограничения. Я очень рад за успех своих коллег даже в кризисные, тяжелые времена», – сказал он.

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В то же время Минкульт России сообщил, что в новогодние каникулы кинотеатрам удалось заработать 3,3 млрд рублей, за праздники кино посетили примерно 11 миллионов зрителей. Юрий Стоянов в интервью НСН выразил мнение, что в России должны быть изменены некие правила для показа премьер, чтобы кино выжило.

«В Голливуде ведь уже решили, что премьеры будут не в кинотеатрах, а сразу на онлайн-платформах, так они подстраиваются под изменившийся мир. Вероятно, у нас надо принимать какие-то меры, потому что кино должно выжить. Если оно в 90-е выжило, то сейчас и подавно», – заявил с улыбкой он.

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ФОТО: личный архив
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