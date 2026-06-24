Россиянам объяснили, как избежать импульсивных покупок
Избежать импульсивных трат поможет пауза перед покупкой. Об в разговоре с «Газетой.Ru» заявила основатель бренда Sabellino Марина Юшваева.
По её словам, эта пауза должна длиться 24 часа.
«Настоящие находки эту паузу спокойно выдерживают — наутро вы по-прежнему их хотите. А тревожные покупки часто отпускают сами», — отметила эксперт.
Юшваева отметила, что также следует подумать, куда можно надеть вещь в ближайшие две недели. И если на этот вопрос есть ответ, то тогда это осознанный выбор.
Ранее стали известно, что количество покупок одежды и обуви в российских магазинах по итогам 2025 года снизилось на 11% по сравнению с 2024-м, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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