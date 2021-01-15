Кинокритик предрек споры между наследниками Грачевского из-за «Ералаша»

Автор и ведущий программы «Синемания», киножурналист Давид Шнейдеров выразил опасения за судьбу детского юмористического журнала «Ералаш» после смерти его создателя и художественного руководителя Бориса Грачевского.

Советский и российский сценарист, режиссер, продюсер скончался в четверг вечером из-за осложнений, вызванных COVID-19. Заслуженному деятелю искусств РФ шёл 72 год. «Ералаш» он основал в 1974 году вместе с писателем Александром Хмеликом. Похороны Бориса Грачевского назначены на воскресенье, 17 января. Прощание с одним из основателей детского киножурнала «Ералаш» состоится в Доме кино на Васильевской улице с 11 утра.

Как рассказал Шнейдеров, у Грачевского остались жена и маленький сын, а также трое детей от первого брака.

«Я очень боюсь, что между этими наследниками начнётся страшная грызня за «Ералаш», - сказал он в эфире «Радио1».

По его словам, предметом спора станут права на показ фильмов из библиотеки этого киножурнала.

Ситуацию, по словам Шнейдерова, усугубляет то, что в киножурнале не осталось после Грачевского творческого лидера, а потому он скептичен и в оценке будущей судьбы самого проекта.

