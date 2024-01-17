Юрий Лоза стал финалистом премии по лженауке «Почётный Академик ВРАЛ»

По его словам, певца «отметили» за распространение теорий о плоской Земле, а также «Всемирном потопе 1700-х, лунном заговоре и вреде прививок».

Он отметил, что компанию музыканту составил автор учебника по общей биологии на православной основе Сергей Вертьянов, а также доктор химических наук Анатолий Клесов, противопоставлявший ариев-праславян и захватчиков-эрбинов.

«Если Лоза просто певец, который вдруг ударился в конспирологию, то Клесов реальный доктор химических наук, который, к сожалению, занялся продвижением своих лженаучных идей», — сказал Соколов.

Он добавил, что учебник Вертьянова в у научного сообщества возмущение, однако его до сих пор переиздают, а иногда по нему даже учатся.

Ранее Юрий Лоза поддержал предложение депутата Госдумы Дмитрия Гусева удалить «антироссийские песни» с онлайн-платформ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

