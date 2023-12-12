Юрий Лоза назвал «понтами» райдер Веры Брежневой

Исполнитель Юрий Лоза раскритиковал новогодний райдер певицы Веры Брежневой. Для проведения выступления перед русскоязычной публикой Брежнева запрашивает тонированный Mercedes S-класса с Wi-Fi, усиленную охрану и отключения всех камер на сцене и в гримерке, сообщил ранее Telegram-канал Mash. Последнее особенно возмутило Лозу.

«Обычные понты вроде тонированного "мерса" и усиленной охраны», — написал артист на своей странице ВКонтакте.

Уточняется, что для выполнения всех требований райдера потребуется $26,9 тысяч. Само же выступление Брежневой обойдется россиянам в $54,9 тыс.

Ранее сообщалось, что Вера Брежнева лишилась своего последнего бизнеса в России. Речь о бутике женской одежды Myseasons, который певица открыла в Санкт-Петербурге совместно с дизайнером Ханной Хмелевой.

