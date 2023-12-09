СМИ раскрыли райдер певицы Веры Брежневой
Украинская певица Вера Брежнева ждет от заказчиков выступлений тонированный Mercedes S-класса с Wi-Fi и усиленную охрану, пишет Telegram-канал Mash.
Певица требует, чтобы водитель автомобиля не использовал духи и не разговаривал с ней в поездке. В гримерке артистка хочет видеть чай, имбирь, лимон, мяту, мед, фрукты.
Ранее сообщалось, что Вера Брежнева лишилась своего последнего бизнеса в России. Речь идет о бутике женской одежды Myseasons, который Брежнева открыла в Санкт-Петербурге совместно с дизайнером Ханной Хмелевой. ООО Брежневой закрыли за долги, а Хмелева стала единоправной владелицей модного бутика.
До этого певица Вера Брежнева рассказала в личном блоге о разводе с продюсером Константином Меладзе. Артистка сообщила о переменах в жизни, анонсируя свои новые песни. Исполнительница не уточнила, когда именно они с Меладзе развелись, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru