СМИ раскрыли райдер певицы Веры Брежневой

Ранее сообщалось, что Вера Брежнева лишилась своего последнего бизнеса в России. Речь идет о бутике женской одежды Myseasons, который Брежнева открыла в Санкт-Петербурге совместно с дизайнером Ханной Хмелевой. ООО Брежневой закрыли за долги, а Хмелева стала единоправной владелицей модного бутика.

До этого певица Вера Брежнева рассказала в личном блоге о разводе с продюсером Константином Меладзе. Артистка сообщила о переменах в жизни, анонсируя свои новые песни. Исполнительница не уточнила, когда именно они с Меладзе развелись, передает «Радиоточка НСН».

